Вилка мобилизации Telegram-канал «CYNIC»

17.02.2023, 18:15

Россия повторяет февральские мотивы годовой давности.

Перед нами 2 сообщения, имеющие важную связь:

1) «Большое наступление России ещё не началось. РФ готовится наступать весной», — представитель Белого Дома Кирби.

2) Причиной разгрома подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Нынешнее положение дел со стороны Москвы следует воспринимать как «вилку мобилизации», когда замедление с очередной волной мобилизации будет гарантировать провал, ввиду кризиса личного состава, а осуществление оной будет играть в плоскости неэффективного действия мобилизованных, ввиду отсутствия у них опыта, снаряжения и «духа».

Значит, решение проблем на фронте со стороны Кремля не находится в мобилизационном процессе. Настоящее решение - это преобразование количественного потенциала в качественный, для чего необходимо минимизировать людские потери, максимизировав эффективность действия оружия (ровно то, чем занимается Украина под чуткой помощью западных коллег)

Но оружие, используемое РФ, - это разработки Советского Союза, который в попытке обойти США сменил курс с точности и манёвренности на разрушительность, а в нынешних реалиях это вылилось в военную катастрофу для российского руководства.

Нынешняя война - это война логистики, маневренности и точности. Все эти 3 показателя - на стороне ВСУ.

У России были ресурсы для «огневого вала», но эти ресурсы Россия потратила на «выстраивание в длинные колонны».

Наступление под Угледаром продемонстрировало, что Россия при наличии техники повторяет февральские мотивы годовой давности: командование вернулось к тактике «линейки», которая не прикрыта ни авиацией, ни РЭБ, ни системами ПВО.

То есть Россия, скинув войска под Угледар, решила превратить войну в тир, дав возможность Украине практически беспрепятственно расстрелять несколько профессиональных (насколько это возможно в РФ) «команд» без всякого ущерба для себя.

Получается, что Россия, не сумев подготовить своих мобилизованных, решила затолкать их в «кишку фашистов с опытом», в результате чего общая неслаженность действий привела к разгрому крупной партии мобилизованных, а также к относительно лёгкой ликвидации так называемых «профессионалов».

И, самое важное, эту проблему нельзя решить. У России недостаточно ресурсов, чтобы воевать только фашистами с опытом, при этом у России нет ни времени, ни ресурсов, ни желания обучать мобилизованных. Значит, комбинированные группировки, сопровождаемые руководством, прочитавшим книжку только про «огневой вал», будут повторять Угледар раз за разом, пока через мясорубку не пройдут все, кого Россия запланировала поставить под ружье.

Сейчас Россия готовится к наступлению, о котором Путин естественно объявит в годовщину войны (возможно, под «юбилей признания»), и Угледар, ровно как и остальные 3-4 направления, на которых наблюдалась интенсификация боёв, должен был стать «выстрелом из Авроры».

На самом деле, ситуация для Москвы близка к катастрофической. Начинать наступление возможно только в условиях, когда ты держишь инициативу. И именно эту инициативу РФ пыталась «взять», продвинувшись на нескольких участках фронта.

Не вышло. При этом Кремль тормозит мобилизацию, стремясь перекинуть новую волну на несколько недель вперёд. Это значит, что приказ о наступлении будет дан до того, как военкоматы начнут «шастать по барам», в результате чего наступление окажется проваленным ещё до того момента, как новые мобилизованные смогут стать «живым щитом».

То есть даже обеспечение ротации «дохлого мяса» на «живое мясо» Россия не сможет обеспечить, если попытается форсировать события «под сакральную дату».

Таким образом, даже некоторый успех на каком-то из направлений нивелируется прямой невозможностью крутить колесо смертей до бесконечности.

Новая «Битва за Донбасс» отличается от предыдущей тем, что на этот раз у России не будет многократного преимущества в артиллерии (как это было под Северодонецком), а у Украины уже будут средства дальнего антилогистического действия.

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