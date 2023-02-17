«У Голиафа на победу шансов нет»: мощная речь Зеленского на Мюнхенской конференции 1 17.02.2023, 18:31

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Украина обязательно выйдет победителем из войны.

В пятницу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнив Украины с Давидом, а Россию - с Голиафом, сообщает «Апостроф».

«Мы можем справиться, так же, как Давид. У Голиафа нет шансов, но есть потенциал, он пытается выторговать время. Мы должны ускориться. Скорость — это то, от чего зависит жизнь», — заявил во время прямого включения Зеленский, выразив убеждение, что Украина обязательно выйдет победителем из этой войны.

Зеленский подчеркнул, что на введение международных санкций против России уходят недели, за которые в Кремле успевают наладить параллельный импорт, а также находят другие способы обогащения.

«Голиаф должен проиграть, и у этого нет альтернативы. Но нельзя тянуть время», — подчеркнул он, добавив, что российская агрессия грозит не только Украине.

«Теперь мы все, целый свободный мир не имеем альтернативы, кроме победы на Голиафом, который пришел уничтожить наши жизни. Быть Давидом означает бороться. Мы не имеем еще Давидовой пращи из Израиля, но надеюсь, что это только временно», - намекнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто помогает украинцам в борьбе против российской агрессии.

«Мы видели в прошлом году, что Голиаф падет в этом году однозначно. Мы можем на этот раз достичь, как это сделал Давид. Мы можем обеспечить, чтобы альтернативы нашей победе не было, но и не должно быть альтернативы нашей решимости... во всех частях света, где ценят свободу больше, чем умиление тирана», - отметил Зеленский.

Он призвал «освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей».

«Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет. Мы должны освободить от российской агрессии потенциально каждую европейскую конституцию и каждую сферу мировой экономики... Мы, объединенные Давиды этого мира, должны победить «Путиных», разбросанных по всему миру», - подытожил Зеленский, пообещав на следующий год встретиться в Мюнхене очно, уже на послевоенной конференции.

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