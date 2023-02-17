В Минобороны РФ сообщили о смене командующих четырех военных округов 6 17.02.2023, 18:40

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Андрей Мордвичев

Оккупанты пытаются спастись кадровыми перестановками.

В России сменились командующие в четырех военных округах, сообщает РБК со ссылкой на данные на сайте Минобороны РФ.

Командующим российскими войсками Центрального округа стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующим войсками Западного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командующим войсками Восточного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов, Южного — генерал-полковника Сергея Кузовлев.

О том, что Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом, стало известно 17 февраля, соответствующая запись появилась в базе СПАРК и в ЕГРЮЛ. Мордвичеву 47 лет, ранее он командовал 8-й армией, руководил оккупационными армейскими подразделениями РФ в боях за Мариуполь, где был ранен.

Что касается Западного округа, то Никифоров сменил генерал-полковника Сергея Кузовлева, который возглавил Южный военный округ. Кузовлева назначили командующим Западным военным округом 13 декабря. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого — подразделениями Западного и Южного военных округов, в том числе с февраля 2019 года возглавлял штаб ЮВО.

Согласно сообщению Минобороны, Кузовлев назначен командующим войсками ЮВО с января 2023 года.

Генерал-лейтенант Мурадов, которого Минобороны в июле 2022 года назвало командующим российской оккупационной группировкой войск «Восток» в Украине, был назначен командующим ВВО, как говорится в заявлении ведомства, с августа 2022 года. 7 октября, согласно данным ЕГРЮЛ и СПАРК, Мурадов вступил в должность руководителя объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа.

До Мурадова с ноября 2021 года пост командующего ВВО занимал генерал-полковник Александр Чайко. B Сирии Мурадов занимал должность военного советника. С ноября 2020 года по май 2021-го он командовал российскими «миротворцами» в Нагорном Карабахе.

Отметим, что в январе министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил главой объединенной оккупационной группировки войск в Украине вместо генерала армии Сергея Суровикина начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Суровикин стал одним из его заместителей.

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