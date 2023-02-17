В Гомеле случайно обнаружили зуб мамонта 1 17.02.2023, 18:44

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Теперь он хранится в музее.

Зуб мамонта случайно в речном песке нашел житель Гомеля Виталий Мишков. Его сестра, Мария Аксенова, узнала артефакт и обратилась в «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».

На странице музея в «Фейсбуке» вот так представили эту историю:

Фото со страницы Гомельского дворцово-паркового ансамбля в фейсбуке

«История началась с двоюродного брата Марии — Виталия, которые нашел непонятный объект абсолютно случайно». Неизвестно, как он понял, что это зуб, и какие запросы писал в интернет, но как только он заподозрил, что это может быть что-то важное, позвонил своей сестре. Мария, имея историческое образование, сразу узнала артефакт. Брат с сестрой решили, что зуб должен храниться в музее. Они написали в социальные сети «Гомельского дворцово-паркового ансамбля».

Зуб мамонта, как сообщают в музее, оказался полностью стертым, так как он использовался для того, чтобы перетирать пищу. С течением времени зуб животного стирался, выпадал, а вместо него появлялся новый. И так до шести раз за жизнь.

Кстати, во время очистки дна Сожа возле Гомеля часто попадаются кости, принадлежавшие мамонту.

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