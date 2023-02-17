Шольц призвал все страны, имеющие западные танки, отправить их Украине 6 17.02.2023, 19:18

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Олаф Шольц

Канцлер Германии пообещал помочь партнерам в процессе поставок этой техники.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал все государства мира, имеющие на вооружении своих войск боевые танки западного образца, отправить их украинской армии. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Всем тем, кто может поставить боевые танки такого типа (западного образца – ред.), стоит действительно сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров», – подчеркнул Шольц.

Канцлер, в частности, пообещал, что ФРГ будет оказывать поддержку в обучении на своей территории украинских бойцов применению этих танков и в решении вопросов по процессу поставки и логистики.

«Я считаю это примером лидерства, которого каждый имеет право ожидать от Германии», – добавил он.

При этом он повторил, что решения по передаче вооружений ВСУ должны, как и раньше, приниматься с осторожностью и в координации с союзниками, напомнив о наличии у России ядерного оружия и необходимости предупреждения эскалации в войне.

Кроме этого, по мнению Шольца, Запад должен обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

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