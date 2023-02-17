Reuters: США предлагают Индии свои самолеты, чтобы она перестала покупать оружие у РФ 2 17.02.2023, 19:35

На этой неделе Вашингтон доставил в Дели свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16.

Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Индия, отчаянно пытающаяся модернизировать свой парк реактивных истребителей советских времен, чтобы увеличить свою авиационную мощь, обеспокоена задержками поставок из России из-за войны в Украине.

Также Индия сталкивается с давлением со стороны Запада, чтобы она дистанцировалась от РФ. Американская делегация на недельном шоу Aero India в Бангалоре, которое заканчивается в пятницу, является крупнейшей за 27-летнюю историю шоу и подчеркивает растущие стратегические отношения между Соединенными Штатами и Индией.

Пока F-35 не рассматривается Индией, но демонстрация двух самолетов в Aero India расценивается как стратегический шаг США. Соединенные Штаты избирательно подходят к выбору стран, которым они разрешают покупать F-35.

Соединенные Штаты одобрили продажу Индии оружия на сумму более 6 миллиардов долларов за последние шесть лет, включая транспортные самолеты, вертолеты Apache, Chinook и MH-60, ракеты, системы ПВО, морские пушки и самолет-разведчик P-8I Poseidon.

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