Белстат: ВВП Беларуси в январе снизился на 5% 17.02.2023, 19:36

В действительности ВВП мог снизиться еще больше.

Белстат сделал первую оценку валового внутреннего продукта Беларуси за январь 2023 года. Он составил 15,9 млрд рублей, что по сравнению с январем 2022 года меньше на 5%.

Индекс-дефлятор ВВП в этом месяце по отношению к январю 2022 года составил 110,5%.

В 2022 году ВВП Беларуси сократился на 4,7%. Таким образом, темпы падения ускорились, на что влияет высокая база первого месяца 2022 года. После динамика явно начнет улучшаться, так как падение ВВП в прошлом году началось в марте, когда начало сказываться российское вторжение в Украину.

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