Макрон призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла вести переговоры с РФ на своих условиях 7 17.02.2023, 20:31

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Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции, призвал усилить поддержку Украины, чтобы страна могла перейти в контрнаступление и потом начать переговоры с РФ о мире в соответствии с интересами украинцев. Трансляцию вела «Немецкая волна».

Макрон в своем выступлении рассказал, что Франция оказывает Украине военную и экономическую помощь, помогает в восстановлении гражданской инфраструктуры, упомянул предоставление Украине странами НАТО систем ПВО.

«Мы должны активизировать наши усилия, чтобы помочь демократическому выбору Украины начать контрнаступление и тогда начать переговоры на условиях Украины. Мы готовы интенсифицировать наши усилия, ближайшие недели и месяцы будут решающими. Мы готовы к долгосрочному конфликту. Я не хотел бы этого. Но мы вместе должны оставаться убедительными, проявлять стойкость и решительность. Франция именно это хотела бы подчеркнуть – сплоченность, волю предоставлять Украине соответствующие средства, чтобы можно было сесть за стол переговоров в соответствующих условиях и добиться долгосрочно мира в соответствии с интересами Украины и украинцев», – добавил он.

Как отмечает BFMTV, во время общения с журналистами Макрон сказал, что сейчас «совершенно очевидно, что не время для диалога» между Украиной и Россией.

«Россия не может и не должна выиграть войну против Украины. Согласиться с тривиализацией незаконного применения силы – значит подорвать европейскую безопасность и глобальную стабильность. Агрессия России против Украины должна потерпеть поражение», – добавил он в Twitter.

Макрон считает, что война России против Украины оказывает влияние на весь мир.

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