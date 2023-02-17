Politico: Группа американских конгрессменов призвала Байдена отправить Украине F-16 2 17.02.2023, 20:45

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Пять членов Палаты представителей США написали Байдену письмо.

Двухпартийная группа американских законодателей давит на президента США Джо Байдена, призывая передать Украине истребители F-16 для защиты от полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Politico в пятницу, 17 февраля, со ссылкой на их письмо.

Пять членов Палаты представителей США в письме Байдену заявили, что современные самолеты, о поставке которых просит Киев, «могут сыграть решающую роль в контроле над воздушным пространством Украины в этом году». Они настаивают, что предоставление самолетов Украине необходимо и даст защитникам Украины больше возможностей, чем наземная артиллерия.

«F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать российские ракеты класса «воздух-воздух» и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы во время боев с российскими войсками, а также атаковать российские истребители и отвоевывать превосходство в воздухе», — пишут законодатели.

Они призывают принять решение «быстро», учитывая время, необходимое для обучения украинских пилотов. Политики также отмечают, что многие украинские пилоты уже проходили учения с американскими военными перед полномасштабной войной, а отправка самолетов будет «разумной стратегической инвестицией в укрепление военного потенциала Киева и справедливое завершение этого конфликта».

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