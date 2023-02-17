В Британии охранник посольства получил 13 лет за шпионаж на РФ 1 17.02.2023, 21:13

Дэвид Баллантайн Смит

При обыске у него нашли российский флаг и карикатуру с Путиным.

В Лондоне осудили на 13 лет охранника британского посольства в Берлине Дэвида Баллантайна Смита, который шпионил для России. Об этом сообщили The Guardian и Reuters.

58-летний охранник более трех лет собирал конфиденциальную информацию. В частности, он скопировал секретные документы, которые нашел в незапертых картотеках и на столах в посольстве, в том числе письмо тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону.

Он также передавал информацию о сотрудниках, участвующих в оборонной работе, включая их домашние адреса и номера телефонов, и скопировал личные фотографии их родственников, которые он нашел на их столах.

Расследование в отношении Смита начали после того, как в ноябре 2020 года он направил письмо, содержащее «крайне секретную информацию» о посольстве и его сотрудниках, генерал-майору Сергею Чухрову, российскому военному атташе в Берлине.

Смит был арестован в августе 2021 года. При обыске у него дома нашли большой флаг Российской Федерации и мягкую игрушку ротвейлера в натуральную величину в русской военной фуражке.

Кроме того, на внутренней стороне его шкафчика в британском посольстве была карикатура, где резидент РФ Владимир Путин в военной форме держит за шею бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в нацистской форме. Карикатура была подписана фразой на немецком: «Россия, пожалуйста, освободите нас еще раз».

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