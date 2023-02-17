На свободу вышел политзаключенный Валентин Лобачев
- 17.02.2023, 21:37
Он полностью отбыл свой срок.
В октябре 2021 года суд Ленинского района Могилева приговорил Валентина Лобачева к 1,5 года колонии за картинку, которая якобы оскорбила Лукашенко. Он отбывал наказание в новополоцкой ИК-1, а сейчас вышел на свободу, сообщает Mayday.team.
По материалам следствия, Валентин Лобачев в июне 2020 года разместил картинку в одном из запрещенных телеграм-каналов с надписью, которая содержала, по мнению государственного обвинения, оскорбительный характер и была направлена в адрес Александра Лукашенко.
На Лобачева завели уголовное дело по ст. 368 УК РБ, но под стражу до суда Валентина помещать не стали.
В ходе судебного процесса выяснилось, что лингвистическая экспертиза неоднозначно расценила надпись на рисунке, не назвав ее прямо оскорбляющей честь и достоинство Лукашенко, но Валентина Лобачева все же осудили. Также он был внесен МВД РБ в так называемый «список экстремистов».