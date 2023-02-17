На свободу вышел политзаключенный Валентин Лобачев 17.02.2023, 21:37

Валентин Лобачев

Он полностью отбыл свой срок.

В октябре 2021 года суд Ленинского района Могилева приговорил Валентина Лобачева к 1,5 года колонии за картинку, которая якобы оскорбила Лукашенко. Он отбывал наказание в новополоцкой ИК-1, а сейчас вышел на свободу, сообщает Mayday.team.

По материалам следствия, Валентин Лобачев в июне 2020 года разместил картинку в одном из запрещенных телеграм-каналов с надписью, которая содержала, по мнению государственного обвинения, оскорбительный характер и была направлена в адрес Александра Лукашенко.

На Лобачева завели уголовное дело по ст. 368 УК РБ, но под стражу до суда Валентина помещать не стали.

В ходе судебного процесса выяснилось, что лингвистическая экспертиза неоднозначно расценила надпись на рисунке, не назвав ее прямо оскорбляющей честь и достоинство Лукашенко, но Валентина Лобачева все же осудили. Также он был внесен МВД РБ в так называемый «список экстремистов».

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