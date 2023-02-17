Лидер Scorpions: Россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев 11 17.02.2023, 21:45

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Клаус Майне

В нападении РФ на Украину виновато не только руководство страны-агрессора.

Лидер немецкой группы Scorpions Клаус Майне считает, что в нападении РФ на Украину виновато не только руководство страны-агрессора, но и население РФ. Об этом музыкант рассказал в интервью, которое 17 февраля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Алексея Суханова.

«Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Нам было понятно, что на каждом немце есть часть вины. То, что произошло: Холокост и все ужасные вещи, – это все поставило на нашу страну клеймо общей вины», – заявил Майне.

Он подчеркнул, что россияне должны уже сейчас осознать, что несут ответственность за поддержку режима российского диктатора Владимира Путина.

«Хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что гибнут невинные люди, получают ранения, теряют дома. Да, говорят: «Это не россияне, это режим», но россияне поддерживают этот режим, – подчеркнул всемирно известный музыкант. – Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно в этом так же виновата и пропаганда».

По словам Майне, ему хотелось бы думать, что не все россияне виноваты, но он понимает, что это не так.

«Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут», – подытожил артист.

В этом же интервью он отметил, что если бы встретился с Путиным, но попросил бы его прекратить войну.

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