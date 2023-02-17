Зеленский заявил, что для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет 9 17.02.2023, 21:56

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Владимир Зеленский

Президент Украины обсуждал данный вопрос во время встречи с премьером Нидерландов.

Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 17 февраля.

Он напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

«Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции», - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

«Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе», - подчеркнул президент Украины.

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