После протестов 2020 года в Беларуси Лукашенко приезжал к Путину не меньше 14 раз 7 17.02.2023, 22:13

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Марионетка Путина заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина.

17 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево. Судя по видео, которое опубликовал Кремль, публичная часть их встречи началась с такого диалога: «Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.» — «Как будто я мог не согласиться».

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и возникших после них массовых протестов Лукашенко стал гораздо чаще ездить к Путину в Россию — согласно информации на сайте Кремля, таких поездок было не меньше 14. Для сравнения, Путин за эти два с половиной года побывал в Беларуси лишь раз, в декабре 2022-го, пишет «Медуза».

Частные визиты Лукашенко к Путину эксперты связывали с ослаблением позиции Лукашенко в результате протестов 2020 года, хоть они и были подавлены: в разгар протестов президент России поддержал Лукашенко и в дальнейшем (на фоне полного разрыва официального Минска с Западом) фактически остался единственным источником политической и экономической поддержки режима Лукашенко.

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