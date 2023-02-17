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Мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве

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  • 17.02.2023, 22:36
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Мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве

Инцидент произошел в центре столицы РФ.

Полицейские задержали мужчину, который удерживал заложников в цветочном магазине на Таганской улице в Москве, никто не пострадал. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице в Москве. <...> Злоумышленника уже задержали», — сообщил собеседник агентства.

Ранее о том, что мужчина взял заложников в цветочном в центре Москвы, сообщали источники ТАСС и Mash. Телеграм-канал «112» писал, что в заложниках находились минимум два человека.

По данным телеграм-канала Baza, в настоящее время злоумышленника опрашивают сотрудники полиции.

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