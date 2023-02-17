Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России 17.02.2023, 23:02

Анджей Дуда

Польша рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к коалиции F-16.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России. Об этом Дуда сказал в интервью Sky News во время своего визита в Великобританию.

После недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским президент Польши заявил, что теперь он считает, что в свое время Украина должна получить современные истребители для отражения российской агрессии.

«В будущем им также понадобятся современные самолеты, истребители. Сейчас ценно все, что позволяет им иметь технологическое превосходство над вооруженными силами России», – сказал Дуда.

Как отмечается, Польша была одним из самых активных союзников, настаивающих на увеличении поставок оружия в Украину, ее президент впервые заявил, что Украина должна получить современные истребители в будущем.

Дуда сказал, что это произойдет не сразу, не в последнюю очередь потому, что украинским пилотам нужно обучение, а также необходимо преодолеть логистические проблемы.

По его словам, старые польские МиГ-29 советского времени могли быть отправлены раньше.

«Это самолеты, на которых украинские пилоты могут работать ежедневно, потому что они сейчас летают на такой технике», – сказал он.

Дуда добавил, что передача Украине в первую очередь МиГ-29 обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

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