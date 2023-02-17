УКС предложил 10 однушек в доме, который сдадут меньше чем через полгода 17.02.2023, 23:08

Был для очередников, а теперь и для всех желающих.

В последнее время мы наблюдаем интересную тенденцию: квартиры в домах, которые изначально возводились только для очередников, со временем начинают предлагать всем желающим. Причем касается это не только дорогих монолитных проектов, на которые у нуждающихся просто не нашлось денег, но и привычных всем панельных многоэтажек. Найти хозяев сразу на десять однокомнатных квартир в строящемся в Сухарево доме решил УКС Фрунзенского района, пишет «Онлайнер».

Речь идет о многоэтажке в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева. Возводить десятиэтажный дом на 117 квартир заказчик начал летом прошлого года. «Мапидовские» панели, полная чистовая отделка, погреба для жителей первых этажей. Вполне обычный проект для очередников.

Однако в конце прошлого года в решение Мингорисполкома было внесено изменение, которое позволило приглашать в долевку не только очередников, но и всех желающих. Тогда на свободную продажу были выставлены 10 однокомнатных квартир. И вот сегодня застройщик решил повторить этот опыт.

Минчанам (и не только) снова предлагаются исключительно однокомнатные квартиры. Планировка у них стандартная: комната с лоджией, кухня и совмещенный санузел. Всего — 37,5 метра. Что касается отделки, то потолки будут покрашены акриловой краской, на пол положат утепленный линолеум, а стены оклеят обоями в комнатах и покрасят в санузлах.

Один квадратный метр оценен в 3480 белорусских рублей. Или примерно в $1240 по курсу. Вся квартира обойдется ориентировочно в $46 610 в эквиваленте. Это без парковочного места и других приятностей. В общем, совсем не бюджетно для панельного дома. Зато сдать высотку обещают скоро — 4 июня 2023 года. То есть новоселье не за горами.

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