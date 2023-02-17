В Бобруйске произошел взрыв в гаражном кооперативе
- 17.02.2023, 23:29
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Разрушено несколько гаражей, есть пострадавшие.
В гаражно-строительном кооперативе по улице Ковзана в Бобруйске в одном из гаражей в пятницу, 17 февраля, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Спасателям о произошедшем сообщили очевидцы, рассказав, что под завалами могут находиться люди.
Как сообщает МЧС, предварительно установлено, что в одном из гаражей с разрешения хозяина проводились ремонтные работы легкового автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием, когда произошел взрыв. В результате обрушились строительные конструкции трех гаражей, повреждены кровли еще двух гаражей, а также три легковых автомобиля.
Работники МЧС извлекли из-под завалов мужчину. Он госпитализирован с ожогами.
Второй мужчина из-под завалов выбрался самостоятельно, от медицинской помощи отказался.
Рассматриваемая версия взрыва — вспышка газо-воздушной смеси либо паров легковоспламеняющейся жидкости.