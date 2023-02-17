Кулеба: Украина уже получила шесть видов оружия победы из семи
- 17.02.2023, 23:54
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Самолеты тоже будут.
Украина ставила задачу получить для победы семь видов вооружений и уже получила шесть из них. Остались только самолеты, но и они будут, сказал журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Укринформ».
В разговоре с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности Кулеба сообщил, что сейчас перед Украиной стоит задача не только получить самолеты, но и начать совместное со странами Запада собственное производство оружия.
«Когда началось вторжение, мы понимали, что нам нужно получить семь видов вооружений, чтобы мы могли не только защищаться, но и наступать... Прошло почти 12 месяцев и у нас есть шесть из этих семи видов вооружений. Остались только самолеты», – сказал министр.
Он также пошутил, что эти семь типов вооружений вместе составляют «Большую семерку».
Кулеба не сомневается, что «вопрос с самолетами будет решен», хотя на это может уйти немного больше времени.