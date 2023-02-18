Россию всколыхнуло сильное землетрясение 3 18.02.2023, 8:38

6,856

Сила толчков оценивается в 5,3 балла по шкале Рихтера.

Россию вечером в пятницу, 17 февраля, всколыхнуло мощное землетрясение. Сила толчков оценивается в 5,3 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в районе Курильских островов. По местному времени подземные толчки произошли в 22:38.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 35 километров к северо-западу от острова Матуа.

Очаг подземных толчков – на глубине 166 километров.

В данный момент о последствиях землетрясения в России ничего неизвестно. Вероятно, повреждений или пострадавших не было.

Стоит отметить, что десять дней назад, 7 февраля, у Курильских островов также фиксировали землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Тогда очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».