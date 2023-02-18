ISW: Лукашенко на 100% выполняет секретные соглашение с РФ о войне 4 18.02.2023, 8:40

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Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критической техники.

Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) в рамках более масштабных усилий по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 17 февраля, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил РФ при поддержке передачи российских технологий.

Лукашенко также заявил, что Беларусь на 100 процентов выполняет неопубликованные соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились «три месяца назад».

Аналитики считают, что дополнительные Су-25 не являются решающим фактором для успеха долгосрочных военных действий России.

Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критической техники, в которой нуждаются российские военные.

Россияне также могут попытаться перепрофилировать заводы, которые в настоящее время задействованы или приспособлены для производства Су-25 и грузовиков.

Ранее ISW оценила, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшившиеся учебные возможности России.

«Кремль, по-видимому, аналогичным образом включает элементы белорусского ОПБ, чтобы увеличить производство российской обороны, в то время как Путин стремится активизировать российскую промышленность для поддержки войны с Украиной», - говорится в отчете ISW.

Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции «союзного государства», что свидетельствует о прогрессе в проводимой Кремлем кампании неуклонного давления с целью формализовать российско-белорусское «союзное государство» на протяжении десятилетий.

По оценке ISW, Лукашенко платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая уступки, которые он годами блокировал.

В то же время аналитики подчеркивают, что успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.

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