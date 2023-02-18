Пригожин пошел на беспрецедентный шаг и крупно «подставил» Минобороны РФ 1 18.02.2023, 9:07

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Наемники «Вагнера» опубликовали видео на фоне горы трупов и потребовали от российских элит послать на войну своих детей.

После того как Минобороны РФ решило «наказать» Евгения Пригожина и уравняло его «вагнеровцев» с обычными мобилизованными, ограничив поставки боеприпасов, бывшие заключенные начали признавать колоссальные потери.

Наемники Пригожина опубликовали видео из морга с большим количеством тел боевиков ЧВК «Вагнер», обвинив в потерях Министерство обороны РФ. Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Каждый день теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если бы военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами. Хватит беспредельничать!» – заявил мужчина в халате с закрытым маской лицом.

Он обвинил оборонное ведомство РФ в колоссальных потерях и потребовал, чтобы чиновники отправили на войну «своих детей, которые снимают Тик-Токи».

Журналист Денис Казанский считает, что хозяин ЧВК «Вагнер» Пригожин пошел на беспрецедентный шаг: впервые с начала полномасштабной войны он признал и показал огромные потери, чтобы подставить Генштаб.

«Что ж, может, кому-то в России это поможет лучше осознать масштабы мясорубки», - подчеркнул Казанский.

Примечательно, что ролик из морга появился в Сети в преддверии новой волны мобилизации в РФ.

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