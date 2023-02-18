«Получила пенсию — три дня «шикую», а потом жду следующей» 18.02.2023, 9:18

Пожилые белорусы без прикрас рассказали, на что хватает выплат от государства.

Недавно Нацбанк опубликовал в «Банковском вестнике» данные опроса: на сколько белорусам хватит их сбережений, если потеряют основной источник дохода.

Среди нескольких социальных групп — молодежь, работающие, семьи с детьми, пенсионеры — наиболее подготовленными к трудностям оказались пожилые люди. 3,9% из них рассчитывают продержаться на сделанных накоплениях от полугода до года, 3,4% — больше года, также среди них наименьшая доля (21,9%) тех, кому сбережений хватит всего на месяц.

В 2023 году чиновники обещают поднять трудовые пенсии еще до трех раз — хотя дело, конечно, далеко не только в них.

«Салідарнасць» поговорила с несколькими пожилыми белорусами на условиях анонимности и узнала, обязательно ли на пенсии включать режим жесткой экономии, на что удается откладывать, насколько сложным был прошедший год и какие строят планы на будущее.

«Не имей шестьсот рублей, а имей шесть детей»

— У меня пенсия маленькая — чуть выше минимальной по возрасту, даже пятисот рублей не выходит, — вздыхает минчанка Алла Сергеевна.

Ей за 70, но она продолжает работать: отчасти потому, что одной только пенсии на жизнь не хватает, отчасти потому, что так за ней, рабочей по комплексной уборке, или просто дворником, сохраняется служебное жилье. Конкурентов на зарплату в 700 рублей при ежедневном нелегком труде у Аллы Сергеевны нет вообще, у начальства она, непьющая и упорная, на хорошем счету, да и здоровье пока позволяет.

— Не работать позволить себе просто не могу: на одну пенсию прожить нельзя, разве что выжить. Я ведь почти всю жизнь при ЖЭСе — а куда еще устроишься со средним образованием и кучей детей на руках, когда из декрета в декрет? — задается риторическим вопросом минчанка.

Детей у нее шестеро, потому и стаж минимальный, и та самая пенсия незавидная. Но она находит силы пошутить по этому поводу: «Не имей шестьсот рублей, а имей шесть детей», — и почти все они так или иначе поддерживают женщину.

— Я им все время говорю, что ничего не надо, а они не слушают и привозят то деликатесы разные, то хорошую, качественную одежду — так-то я на рынках и в дешевых магазинах типа «Тюбетейки» обновки себе покупаю. Ну а перед кем мне красоваться — муж давно умер, а местные мужички на лавочках такая пьянь, что без слез не взглянешь, — так какая разница, в чем двор подметать, лишь бы чисто, тепло и удобно.

Но если честно признаться, конечно, без помощи детей было бы сложнее: так я могу и фрукты себе какие-то позволить даже зимой, и обувку не самую завалящую, и денег отложить внукам на подарки, пусть небольшие.

За прошлый год особых прибавок к пенсии Алла Сергеевна не почувствовала, а вот рост цен заметила:

— Я каждую неделю езжу на рынок в Ждановичах, ну и вижу, как понемножку «прибавляет» не только хорошее мясо, а даже дешевые ребрышки, что я обычно беру, яйца, бакалея. Там плюс рубль, там минус пятьдесят граммов — и вот уже скумбрию не всегда позволяю себе купить.

Выручают запасы: сало солю, рыбу, капусту квашу ведрами — потом всем детям раздаю зимой, когда цены на свежие овощи и зелень взлетают до небес. Ничего, главное, февраль-март пережить, там полегче будет.

Помимо дороговизны, сетует Алла Сергеевна, в последнее время огорчает, что люди вокруг — даже соседи, которые знают друг друга не первый десяток лет, — стали более закрытыми и хмурыми:

— Еще каких-то лет пять назад у нас на лавочке под подъездом в любое время года сидела компания пионеров-пенсионеров: то новости в стране обсуждаем, то кино, то просто за жизнь. Сейчас «здрасьте-здрасьте», и разбежались. Поговорить — так больше с родными по телефону, а кино и посмотреть толком некогда, и с ума посходили, собираются мою любимую Брыльску из «Иронии судьбы» вырезать.

Дочка старшая говорит: «Мам, ты понимаешь, время такое». Когда ж оно «такое» закончится-то?

«Сразу 200 рублей тратим на лекарства»

Георгий Петрович вышел на пенсию десять лет назад, и если вначале он еще порывался подрабатывать, то вскоре и жена и доктора категорично велели поберечься: пара десятков лет на вредном производстве «аукаются» ему частыми и долгими простудами, а также приступами астмы.

— У нас с женой на двоих выходит почти 1,5 тысячи, но из них сразу 200 тратим на обязательные лекарства, хорошо, что часть по льготным рецептам, а импортные еще есть в аптеках, — перечисляет пенсионер. — Еще 100 рублей «тянет» коммуналка, и столько же уходит на интернет и подписку на газеты. Почтальон шутит, что у нее во всем доме только десять газет, и три из них наши, а я просто не могу отвыкнуть читать с бумаги, неудобно мне на смартфоне.

Ну и за телевизор платим за расширенный пакет — так послушайте, сто каналов, а смотреть толком нечего, только внукам хорошо, когда приходят и находят себе по возрасту кто пять кнопок с мультиками, кто познавательные передачи. Да жена еще любит смотреть старые советские фильмы, а я с телевизором в основном так, переругиваюсь, когда новости идут.

В общем, на жизнь остается не так чтобы слишком много — но я не жалею, что не пошел работать на пенсии. Посмотрел по своим бывшим коллегам, кто устроился — тот сторожем, тот вахтером — почти все к бутылочке начали прикладываться и сильно сдали.

А у меня есть, конечно, хронические болячки, и с осени до весны сложно, зато все лето — на даче, там и ненужных трат поменьше, и воздух чище, и когда не с кем из соседей выпить, так и не особенно тянет, все здоровью польза.

Откладывать у пары пенсионеров получается, хотя и нерегулярно, «кубышку» держат в валюте, потому как в белорусский рубль верят слабо.

— Вот копили год, думали летом 2022-го летом в Крым поехать, тряхнуть стариной — но сами понимаете, куда там… Провели лето на даче. Теперь даже не планируем ничего, пока просто откладываем, сколько получается, — говорит Георгий Петрович. — Я против того, чтобы дети помогали — у них свои семьи, внуки маленькие, постоянно что-то нужно. А они все равно тайком сговариваются: то возьмут и на Новый год нам теплые зимние куртки привезут, то как-то сын оплатил нам электричество на даче на год вперед — а на отложенные на эти цели деньги пылесос купил и торжественно вручил.

В плане еды, уверяет пенсионер, они с женой неприхотливы и способны прожить без разносолов — например, о нынешнем рекордном подорожании огурцов узнали от детей, поскольку сами их зимой не покупают — обходятся домашними соленьями и закатками. А от избытка свободного времени и одиночества лично ему помогает… библиотека.

— Всякие там ветеранские хоры или кружки по интересам в казенных учреждениях — это не мое, с бывшими коллегами по работе интересы, да и политические взгляды, во многом разошлись. А вот жена уговорила записаться в библиотеку — и это теперь моя отдушина, съездил, новых книг набрал — и моцион, и с умными людьми пообщался, и себе вечера на несколько недель занял.

«Получила пенсию — три дня «шикую», а потом жду следующей»

Мария Олеговна — жительница райцентра в Брестской области, — до пенсии, несмотря на довольно невысокую зарплату педагога, вела довольно активный образ жизни:

— Перейти от режима «бежать» в режим «сидеть» оказалось нелегко, — признается она. — А путешествовать сейчас ни ситуация в мире, ни финансы не позволяют — у меня выходит меньше 700 рублей, далеко не уеду.

Вначале думала: ну, теперь смогу пожить для себя, что-то отложить, накопить. Но нет же: как только организм понял, что наступил «заслуженный отдых», так полезли болячки, которые раньше мало беспокоили, а нынче, знаете, даже зубы хорошо полечить с одной пенсии не выйдет, я так весь прошлый год потихоньку этим занималась.

Зато вот на продуктах да, получается не тратить лишнее: огород — наше все. А если хочется чего-то разэтакого, — не ананасов в шампанском, конечно, а, например, моего любимого сыра с плесенью, или там сладостей качественных, не на дешевом маргарине — то раз в месяц, с пенсии, можно себе и позволить.

Меня дочка познакомила с девочкой, которая печет тортики и пирожные на заказ, та уже знает, когда звоню заказать эклеры: «Что, Олеговна, шикуете?» — «Да, — говорю, — пенсию получила, три дня «шикую», потом расходы жестко расписала и жду следующей».

С обувью и одеждой сложнее, отмечает пенсионерка:

— В наших магазинах что ассортимент, что цена убивают, а на рынке — качество… Увидела как-то в Бресте в торговом центре летнее красивое платье, и в пир, и в мир, спрашиваю цену: 250 рублей. А состав — вискоза. Ну как так, за что ж такие деньжищи?

Хорошо, что на занятия в официальном теперь не надо, да и дочка иногда подкидывает мне добротную одежду, обувь, даже сумки. Потому что по секондам я не хожу, стесняюсь. Во многом выручает, что по молодости я любила разные красивые вещички, и теперь их можно как-то переделать и представить как винтаж — вот и получаюсь я довольно модная мадам, а не просто старушка в пальтишке.

Хотя все равно иногда такая обида накрывает: кто-то всю жизнь честно отработал и здоровье подорвал, а заслуженного отдыха-то позволить себе и не может и на крупные покупки, вроде стиральной машины, полгода-год копит.

А кто-то и на пенсию уходит раньше, и потом на теплом месте благополучно подрабатывает и в ус не дует. У меня сосед из бывших военных — на пенсии устроился водителем при местном начальстве, неделю работает — выходные пьет беспробудно, и хоть бы хны.

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