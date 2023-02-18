«Ник и Майк»: В Минск доставили ультиматум 18.02.2023, 9:26

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Все готово к тому, чтобы вообще закрыть границу с неадекватом.

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на серьезные проблемы, возникшие у режима Лукашенко во международных и внутренних делах:

1. Министр иностранных дел привозил в Минск ультиматум.

Ответом на ультиматум можно считать желание разместить в Беларуси производство штурмовиков «Су-25», которые «очень хорошо себя зарекомендовали в Украине».

2. В ответ на закрытие границы хунта отреагировала как смогла. Ограничила въезд польского грузового автотранспорта, потребовала сократить персонал в генконсульстве в Гродно и высылает офицера связи от польских пограничников. Ограничение въезда - удар по самим себе, как ранее с «контрсанкицями» на продукты питания. Все готово к тому, чтобы вообще закрыть границу с неадекватом.

3. Пресс-конференция была затеяна для одного зрителя в Кремле. Преданности оказалось мало, а подозрения в неизбежной попытке предать усилиись, несмотря на доброжелательную риторику. Торг продолжается. Пока не исключен вариант с остаться «отдохнуть» и «погостить».

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