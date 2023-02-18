В Россий вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе 18.02.2023, 9:29

Продукция завода важна для добычи нефти.

В российской Уфе вчера вечером, 17 февраля, на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Для его тушения задействовали 16 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».

Сообщается, что пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании «Крезол». Огонь охватил складские помещения завода. Пожару присвоили вторую категорию, к борьбе с возгоранием привлекли 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

«Крезол» является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования. Предприятия компании также производят буровые реагенты и химические реагенты, которые повышают отдачу нефтеносных пластов.

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