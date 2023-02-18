Оператор аэропорта Тбилиси отказался обслуживать самолеты «Белавиа» 3 18.02.2023, 9:40

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Что это означает?

Турецкий международный оператор аэропортов TAV Airports отказался обслуживать самолеты авиакомпании «Белавиа» в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели.

Как сообщал сайт Charter97.org, в конце января WSJ сообщила, что США потребовали от Турции запретить полеты в страну авиакомпаниям из Беларуси и из России на самолетах Boeing.

Позднее, 1 февраля, турецкие издания сообщили, что авиаоператор Havaş, который является дочкой TAV Airports, предупредил авиакомпании из Беларуси, РФ и Ирана, что они не будут обслуживать самолеты Boeing и ряд Airbus. Сообщалось, что в «черный список» на обслуживание попали более 170 самолетов, семь из которых белорусские, то есть «Белавиа».

Что значит «не будут обслуживать»?

Это означает, что если, к примеру, один из 7-и самолетов «Белавиа» прилетит в аэропорты, которые обслуживает Havaş, то данный оператор не будет их заправлять, подавать трап, проводить после/предполетный осмотр, техобслуживание и ремонт. Но это не значит, что самолетам теперь запрещено прилетать в эти летные гавани, пишет «Наша Нiва».

И сразу еще один момент, аэропорт Тбилиси не входит в список аэропортов Havaş. Его оператором является головная турецкая компания TAV Airports. Это может означать, что запрет на обслуживание будет расширен на все аэропорты, где оператором выступает TAV или ее дочки.

И много аэропортов в зоне ответственности TAV?

Согласно сайту Havaş, они являются операторами 32-х аэропортов, большинство из которых в Турции. Непосредственно TAV Airports управляет еще 15-ю аэропортами в 8-и странах, и они значительно крупнее.

Иными словами,«Белавиа» отказывает в обслуживании главный оператор как минимум 47-и аэропортов. Если же выделить самые крупные из них, то в обслуживании будет отказано в аэропортах городов:

— Стамбул, Анкара и Анталия;

— Тбилиси и Батуми;

— Монастир;

— Скопье;

— Медина;

— Рига;

— Загреб;

— Алматы;

Но кто-то же будет заправлять там их самолеты?

Да, но если смогут договориться. К примеру, в Тбилиси теперь самолеты «Белавиа» будут обслуживать представители авиакомпании Georgian Airways. Но, во-первых, это определенные неудобства для «Белавиа». Во-вторых, качество обслуживание может ухудшиться. В-третьих, в каких-то аэропортах они просто не найдут замены TAV и не смогут туда летать.

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