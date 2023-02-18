Гиркин «похоронил» большое наступление РФ в Украине 13 18.02.2023, 9:54

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Диверсант едко высмеял «гениальный» российский Генштаб.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) дал неутешительный прогноз для российской армии, которая, по его словам, ведет подготовку к масштабному наступлению. Для этого у оккупантов остается не более пары-тройки недель.

Основная проблема, по мнению Стрелкова-Гиркина, состоит в неподходящем времени, выбранном для проведения наступательных операций. Делать это следовало раньше.

На текущий момент в условиях отсутствия спецподготовки солдат, а также благоприятных погодных условий начинать наступление бессмысленно. Весенняя распутица станет ключевым препятствием.

«Если наступление не начнется до 24 февраля, то, вероятнее всего, его вообще не будет», - скорбно констатирует Гиркин.

При этом он продолжает уничижительно отзываться о командовании, заявляя, будто есть небольшая доля вероятности, что приказ наступать может быть дан даже в первый день наступления распутицы.

«Наш генеральный – гениальный штаб обеспечивает такое руководство СВО, что можно ждать всего чего угодно… Они могут, я в них верю», - иронично отмечает Стрелков.

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