Новый украинский БПЛА наводит ужас на оккупантов 6 18.02.2023, 10:28

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Иллюстрационное фото

Спасения от «Бабы Яги» россияне еще не придумали.

На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные «неприятности», буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.

Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал «Досье Шпиона», сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.

«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название – «Баба Яга», – пишет паблик.

Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.

"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», – отмечает автор паблика.

Об эффективности и мощи нового украинского дрона, навевающего ужас на оккупантов, он предлагает составить представление, посмотрев на фото с результатами его работы. Российский танк, которому не посчастливилось встретиться с «Бабой Ягой», буквально разорвало на куски.

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