В Беларуси бушует сильный ветер 1 18.02.2023, 10:31

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Синоптики рассказали о погоде на выходных.

В субботу и воскресенье белорусов ожидает крайне ветреная погода, объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности, сообщает Белгидрометцентр.

В субботу во многих районах, в том числе в Минске утром и днем, прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с, а по юго-западу страны — и до 21−24 м/с. Ветер будет западного направления.

В целом погода будет облачной, по большей части территории пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. На дорогах местами появится гололедица. Температура воздуха составит 0.+5°С, по югу до +7°С. В Минске днем будет +2.+4°С, вечером +1.+3°С, вероятность осадков — 70−80%.

В воскресенье, а также ночью и утром понедельника ветреная погода сохранится, предупреждают синоптики.

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