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Видеофакт: Россиянин тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон

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  • 18.02.2023, 10:42
  • 4,042
Видеофакт: Россиянин тщетно пытается попасть из автомата в украинский дрон

Захватчик бегает по окопу и пытается спастись от падающего боеприпаса.

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована дуэль российского оккупанта и украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик бегает по окопу и пытается спастись от падающего боеприпаса. После первого сброса, несмотря на близость взрыва, ему удается остаться в живых. Более того, россиянин падает на спину и пытается попасть в дрон из автомата. Его попытка была напрасной, поэтому, увидев полет второго боеприпаса, он быстро отбрасывает автомат и прячется в приямку. Авторы публикации утверждают, что оккупанту это не удалось.

«В неравном бою с нашим дроном, оккупанта подкосило», - отмечает он в сообщении.

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