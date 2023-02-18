The Moscow Times: Путин может объявить о завершении «спецоперации» в Украине 9 18.02.2023, 10:46

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Стали известны подробности послания Федеральному собранию 21 февраля.

Во время намеченного на 21 февраля послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин может предложить сменить статус военной кампании в Украине. Вместо «специальной военной операции» с неясным правовым статусом Путин может объявить описанную российскими законами «контртеррористическую операцию». О такой возможности The Moscow Times рассказали два политтехнолога, сотрудничающие с администрацией президента РФ.

«Послание само по себе проходит в режиме спецоперации. Во-первых, долгое время скрывалось, что послание будет в начале года. Во-вторых, прошли публичные встречи с лидерами системных партий — такого перед посланием обычно не бывает. В третьих, 22 февраля назначен концерт-митинг с участием президента. Главное в этом, конечно, не концерт, а митинг», — сказал на условиях анонимности источник, участвующий в совещаниях Управления внутренними делами администрации президента и выволняющий его заказы. Однако каким будет окончательное решение, не знает никто, кроме президента и его ближайшего окружения, оговаривается он.

В российской политической элите многие с оптимизмом воспримут переход к режиму КТО, за которым может последовать деэскалация конфликта, считает второй источник.

Режим «контртеррористической операции» (КТО) регламентируется законом «О противодействии терроризму» и вводится на территории, где потенциально могут произойти теракты или боевые столкновения. Режим прекращают с исчезновением угрозы. КТО предусматривает ряд ограничений для жителей и расширенные права для силовиков: например, последние могут беспрепятственно проникать в любое помещение, проверять документы и использовать гражданский транспорт. В 1999 году режим КТО ввели в Чечне и отменили его только в апреле 2009 года.

В январе группа депутатов Госдумы уже предлагала отказаться от предложенного Путиным в начале войны в Украине термина «специальная военная операция»: депутаты-единороссы Михаил Шеремет и Юрий Швыткин выступали за объявление полномасштабной войны, а справедливоросс Дмитрий Гусев — за режим контртеррористической операции

Решение о формате продолжения войны в Украине Путин будет принимать, исходя из ситуации на фронте, считает политтехнолог Аббас Галлямов. С 2008 по 2010 год он был спичрайтером премьера Путина, а после начала войны уехал из России и был признан российскими властями «иностранным агентом».

«Если ресурсы есть, то он будет продолжать в надежде достичь каких-то более убедительных результатов; если нет — будет изображать победу из того, что есть. Сейчас вообще ничего исключать нельзя — президент демонстрирует полную неадекватность, однако непонятно, действительно ли он неадекватен или только притворяется таковым в надежде убедить украинцев уступить ему хотя бы те территории, что он контролирует», — считает Галямов.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что сейчас главная задача Кремля — представить Украину страной-агрессором. А это значит, что российские власти попытаются сформировать представление, будто РФ ведет оборонительные действия.

«Специальная военная операция может быть закончена только с выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. После этого, чтобы не выглядеть агрессором, можно говорить о защите российских рубежей. Взамен СВО можно предложить ОО. Оборонительную операцию. Но это сугубо гипотетически», — говорит Калачев.

Очевидно, что «спецоперация» затянулась, но у плана деэскалации есть и противники, отмечает политолог Илья Гращенков. Переход к КТО можно представить как победу, подчеркивает он: поскольку цели СВО не были четко сформулированы и несколько раз менялись, можно, например, заявить, что удалось провести «денацификацию» и «демилитаризацию» аннексированных районов Украины.

Послание Путина Федеральному собранию появилось в сетке вещания телеканалов 21 февраля в 12:00. На 22 февраля с 1 марта по просьбе правительства перенесено заседание Совета Федерации, сообщила ранее спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. В этот же день пройдет внеплановое заседание Госдумы. Тогда же, 22 февраля, власти планируют концерт-митинг в Лужниках. В последний раз аналогичное мероприятие под названием «Zа мир без нацизма» проводили 18 марта 2022 года. Мероприятие приурочили к 8-летию аннексии Крыма, на нем присутствовал Путин.

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