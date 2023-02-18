«Таксист накричал, отобрал телефон и отвез в другую сторону» 4 18.02.2023, 10:56

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Белоруска рассказала о жестком конфликте с водителем из-за банальной причины.

Меняли ли вы способ оплаты во время поездки на такси? И как прошло? У читательницы «АвтоГродно» Дарьи смена «налички» на «безнал» закончилась жестким скандалом: водитель такси сначала хотел ее высадить, накричал, отобрал телефон и отвез совсем в другое место, высадив на совершенно другой остановке. Девушка поделилась видеозаписью.

Эта история произошла на выходных в Гродно. Дарья вызвала такси через приложение и в способе оплаты указала «наличные».

Поездка проходила как обычно, но ровно до того момента, как девушка не сменила способ оплаты.

– У меня была с собой только большая купюра номиналом 100 рублей. Я понимала, что водителю будет неудобно давать сдачу, поэтому я во время поездки сменила способ оплаты на карту. Водитель начал возмущаться, остановил машину и сказал, что поездка окончена на половине дороги. У меня деньги с карты списали за поездку, он начал мне отдавать деньги за поездку наличными, но там уже пошло дело принципа. Я не хотела выходить с машины неизвестно где и начала снимать его на видео, – рассказала Дарья.

Публикуем видео девушки:

– Почему вы меня перестали везти? Я хочу, чтобы вы меня довезли туда, куда должны отвезти, – говорит на видео Дарья.

– До свидания, – отвечает водитель.

– Никакой до свидания, я оплатила поездку.

– Вы заказали заказ, наличная оплата. Сели в машину. Мы поехали. Наличная оплата, наличная. Вы сменили, мне не сказавши. У меня включен таксометр, – сказал водитель.

Потом мужчина предложил девушке выйти, а когда она отказалась, все же начал движение, потребовав прекратить съемку. Девушка отказалась, водитель накричал на нее и выбил телефон из рук.

– Что было дальше? – спрашиваем у Дарьи.

– Он забрал у меня телефон и поехал в другую сторону, совсем не туда, куда мне нужно было. В итоге я уже сама стала просить остановить машину, но последовал отказ. Водитель остановил автомобиль только после того, когда меня начало трясти, у меня началась истерика. Он остановился на какой-то остановке, я вышла, а он уехал. На остановке меня все еще трясло и это увидела женщина, стоявшая неподалеку. Она как раз ждала мужа на автомобиле. Она подошла ко мне, постаралась успокоить и вместе с мужем отвезла меня к сестре.

Дарья пояснила, что незадолго до этого инцидента прилетела из Египта. Приехала в Гродно, оставила дома чемодан и с подарками-сувенирами ехала к сестре. Стоит ли говорить, что прекрасное настроение после отдыха было испорчено.

Обращение в милицию

Девушка рассказала, что после инцидента обратилась в милицию.

– В милиции стали принимать мое заявление, сказали, что с водителем проведет беседу участковый. Но когда узнали имя и фамилию водителя, то сказали, что это уже не первый случай подобного обращения, а значит здесь беседой не обойдется, возможно, будет составлен административный протокол.

Журналисты спросили в группе «АвтоГродно» в ВК, почему водитель так отреагировал на «безнал». Нам написало несколько человек, представившихся водителями такси.

Версия первого водителя:

– При переходе с «налички» на «безнал» у водителя появляются проблемы с отчетами. Например, после такого может быть неправильно подана декларация, а это штраф. Если такое происходит несколько раз за день, то это может вывести из себя водителя. Потому что стоимость поездки копеечная, а потом возни много. Девушке передайте соболезнование, стыдно за такого коллегу, это недоработка агрегатора.

Версия второго водителя:

– Часто водители в приложение принудительно ставят оплату только наличными, чтобы заработать на заправку. Дело в том, что агрегатор вывод денег с безнала производит обычно один раз в неделю и в определенный день. И представь... Ты за неделю делаешь 450 заказов и из них, 200 безнала... А домой, что-то принести надо, заправиться и помыть машину тоже надо... Вот поэтому у некоторых нервишки и сдают. Я и сам иногда ставлю «заказы только за наличные» и очень раздражает, когда приехал за наличку, с горящей лампочкой уровня топлива, с надеждой получить на заправку, а тут тебе такой сюрприз. Водитель, конечно, не прав. Но суть проблемы именно в этом.

– А проблема с таксометрами есть?

– Тоже есть такое дело. Если машина под ЧУПом, то при включении таксометра нужно в нем включать безнал, иначе могут быть проблемы потом у бухгалтеров, не совпадет безнал и нал. Если у пассажира большая сумма, то лучше ее заехать разменять, чтобы у водителя была наличка.

Обновлено

Как стало известно, водитель такси получил ответ из ОВД администрации Ленинского района. Дело об административном правонарушении по ст. 19.1 прекращено.

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