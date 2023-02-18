Военный эксперт: Россия повторяет угледарскую бойню на новом участке фронта 18.02.2023, 11:02

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«Наступление» будет проходить без поддержки артиллерии.

Кремль сконцентрировал достаточное количество сил в районе Кременной, чтобы интенсивно наступать на Лиман.

В частности, на этом участке фронта стоят подразделения 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104-го, 234-го и 237-го ДШП, 21-го и 331-го ПДП и резервная 31-й ОДШБр.

Общее число живой силы оккупантов – около 9 тысяч личного состава со штатной комплектацией подразделений по технике.

Однако, как пишет военный блогер Александр Коваленко, есть нюанс.

«В данном секторе россияне уже как неделю к ряду несут серьезные потери по артиллерии, то есть полноценное наступление не началось, а артиллерии для обеспечения и поддержки штурмовых действий пехоты с каждым днем все меньше и меньше. Особенно страдает 30-я АБр 36-й ОВА (Улан-Удэ)», - отметил Коваленко.

Со слов блогера, аналогичный опыт у оккупантов был в Угледаре. Здесь они также собрали огромное количество подразделений, в которых суммарно в первой линии и резерве было до 9 или больше тысяч личного состава. Итог сражений на этом участке фронта известен всем.

«А итог - из-за отсутствия полноценной поддержки артиллерии и пропорционального наличия БК наступление на Угледар завершилось для РОВ мясорубкой. И как бы это странно не звучало, но наступление Кременная - Лиман у РОВ, даже еще полноценно не начавшись, уже мне напоминает угледарскую бойню», - резюмировал Коваленко.

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