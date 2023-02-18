Взбунтовавшихся самарских «мобиков» заставили просить прощения и отправили на передовую 3 18.02.2023, 11:17

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Военные бунтовали из-за разгрома своих сослуживцев в ПТУ Макеевки.

В начале февраля мобилизованные из Самарской области РФ опубликовали видео, где рассказали, что после взрыва в ПТУ Макеевки их полк расформировали, после чего начались неприятности.

Оккупанты обвинили военное командование в «безобразном отношении», рассказали, что в их военных билетах не хотят ставить печати и потребовали вернуть на родину.

15 февраля военная полиция арестовала самарских «мобиков» и заставила принести извинения. По неизвестным причинам видео с извинениями не опубликовали, однако сегодня оно появилось в Сети, пишет dialog.ua.

Судя по кадрам, мобилизованных привезли к месту съемки в автозаке. Охраняли «мобиков» работники военной полиции. Извинившись перед Путиным, Шойгу, командирами батальонов, они призвали сослуживцев обращаться «напрямую к непосредственным начальникам, не прыгать через голову», после чего снова сели в автозаки и их увезли.

Родственница одного из мобилизованных рассказала «Можем объяснить», что пожаловавшихся на командиров оккупантов вернули в Россию, где они записывали свои извинения. После этого часть из них отправили на фронт, а других – на переподготовку в воинские части. Тех, кого вернули в Украину, заставляют подписать контракт. В случае отказа угрожают отправкой на линию фронта. «Кто-то сдается и подписывает, кто-то держится. Их запугивают, почему-то им нужны контрактники», - подтвердила женщина.

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