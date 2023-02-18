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Украинские десантники из Javelin уничтожили новейший российский танк «Прорыв»

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  • 18.02.2023, 11:30
Украинские десантники из Javelin уничтожили новейший российский танк «Прорыв»

Бронемашину превратили в груду обожженного металла.

Украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 «Прорыв». Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, на днях враг атаковал позиции своим новейшим танком Т-90 «Прорыв». Но передовое подразделение было готово к встрече с противником.

«Расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла», - говорится в сообщении.

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