Украинские десантники из Javelin уничтожили новейший российский танк «Прорыв»1
- 18.02.2023, 11:30
Бронемашину превратили в груду обожженного металла.
Украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 «Прорыв». Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Так, на днях враг атаковал позиции своим новейшим танком Т-90 «Прорыв». Но передовое подразделение было готово к встрече с противником.
«Расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла», - говорится в сообщении.