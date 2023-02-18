В Белом доме озвучили шокирующие цифры потерь ЧВК «Вагнера» 1 18.02.2023, 11:33

Около 90% из них - завербованные зэки.

За год войны в Украине частная военная компания «Вагнер» потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников.

Как сообщает CNN, такую статистику предоставил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, более 4 тысяч «вагнеровцев» были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

«Они («Вагнер» – ред.) обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, как с пушечным мясом, бросая их, в буквальном смысле, в мясорубку... Он (Пригожин – ред.) просто вырвал их из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил в бой», - отметил Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома констатировал огромные потери «Вагнера» в боях за Бахмут. После усиления боев за последние несколько дней РФ достигла «постепенных успехов» в Бахмуте и вокруг него. При этом Кирби заметил, что США не могут предсказать, удастся ли России прорваться в город.

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