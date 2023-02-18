«Водители запрещают оформлять «ваты», чтобы проехать быстрее» 3 18.02.2023, 11:45

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Белорусы рассказали, как теперь выглядят поездки из Гродненской области в Белосток.

После закрытия пункта пропуска «Бобровники» белорусам стало сложнее попасть в Белосток. Взамен привычных маршрутов, приходится прокладывать новые пути — через Литву или пункт пропуска в Бресте. Последний вскоре могут тоже закрыть — об этом говорят сами польские власти, а проезд через Литву будет занимать еще больше времени.

Белорусы рассказали mostmedia.io, как теперь выглядят поездки из Гродненской области в Белосток.

«До Варшавы еду в два раза дольше»

Вскоре после закрытия пограничного пункта «Бобровники», Литва решила прекратить сотрудничество с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу . Теперь польские власти рассматривают возможность закрыть переход «Брест-Тересполь».

После закрытия «Бобровников», пассажирские перевозчики были вынуждены изменить маршруты. Привычная пятичасовая дорога от Гродно до Варшавы стала занимать в два раза больше времени, рассказывает Елена [имя изменено — ред.].

— Когда ехала в Гродно (8 февраля), дорога заняла пять часов вместе с границами. Обратно возвращалась через Литву (16 февраля), уже в дороге прочитала о новостях про литовскую границу. Готовилась к худшему, но нас на удивление быстро пропустили — две границы прошли за 2,5 часа. Дорога заняла 10 часов — в два раза дольше, чем обычно, — рассказывает Елена.

«Водители запрещают оформлять «ваты», чтобы проехать быстрее»

Обратный путь из Белостока в Гродно также увеличился, чтобы сэкономить время, перевозчики запрещают пассажирам оформлять Taxfree. Константин [имя изменено — ред.] возвращался из Белостока в Беларусь 15 февраля, по словам собеседника, водители автобуса Гродно-Белосток запретили пассажирам оформлять «ваты».

— Весь автобус был возмущен запретом, водитель показывал правила, что оформлять «ваты» запрещено. Хотя этот же перевозчик ездил через «Бобровники» и никаких запретов не было. Всегда езжу на автобусе «на закупы», чтобы не стоять в многокилометровых очередях. Но без снятия «ватов» ездить нет смысла — разница в цене получается несущественная, — говорит Константин.

«Прожить с белорусскими ценами и зарплатами невозможно»

До недавнего времени Михаил [имя изменено — ред.] еженедельно выезжал из Слонима в Белосток «на закупы», после закрытия «Бобровников» привычный маршрут пришлось поменять. Когда в «Берестовице» (сопредельный пункт Бобровников) скапливались большие очереди, собеседник ездил через Литву. Сейчас это один из немногих путей выезда из Беларуси. Как правило, дорога туда-обратно занимала около суток, в этот раз путь Михаила занял два дня.

— Поездку в Белосток я всегда планирую на будние дни, тогда меньше очереди. За неделю до закрытия ехал через Бобровники, простоял в очереди пять часов — бывало и дольше. Если по «граничным чатам» вижу, что очереди больше — еду на Шальчининкай, раньше пройти границу можно было за часа три. В этот раз простоял семь часов, — говорит собеседник.

В очереди пункта пропуска «Бенякони» можно было заметить не только гродненские номера, но и машины из Брестской области, заметил Михаил. Литовскую границу он пересек накануне прекращения сотрудничества по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. По словам собеседника, литовские пограничники быстро оформляли путешественников.

— Последнее время и на польской и на литовской границе оформляли очень медленно, в этот раз все было быстро. Думал, может, ускорились из-за скопления машин. Я не знаю когда ввели это решение, но я пересек границу после полночи 16 февраля, — рассказывает собеседник.

О новостях от литовской стороны Михаил узнал уже будучи в Белостоке, поэтому обратный маршрут решил проложить через «Тересполь-Брест» — в очереди мужчина простоял четыре часа.

— Если бы я знал, что мне придется проехать почти тысячу километров — не знаю, поехал ли бы. Прожить с белорусскими ценами и зарплатами невозможно, в Польше можно купить все в два раза дешевле. Я бы не стоял в этих «колейках», если бы у нас можно было купить те же товары по польским ценам.

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