От серпа и молота до кувалды и кадила 2 Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

18.02.2023, 11:52

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Россия прошла «огромный путь».

Россия прошла огромный путь — от серпа и молота до кувалды и кадила. «Великая империя», построенная на расстрелах, переворотах и публичных казнях. Массовые запреты, бедность и ущемление других национальностей, но все-таки вера людей в светлое будущее, ибо у них только вера и была.

Когда на кухне ты говорил шепотом, чтобы твой сосед по коммуналке не услышал и не вызвал КГБ. Когда еда выдавалась по талонам, а выбор за тебя делало государство — вот тогда было все хорошо, как заявляет нынешний электорат Путина.

Ныне это отдельное государство Россия, а не союз. Теперь быть против войны — значит быть против родины. Именно так пропаганда старается все переиначить, но ведь это абсолютный бред, который понятен любому здравомыслящему человеку.

Родина не значит Путин. Путин — враг родины. Теперь уже не в моде молот, а лишь кувалда, которая ломает головы всем неугодным, кто перешел дорогу зэкам.

Вот такой вот сюрреализм, когда к власти в стране пришли настоящие зэки и когда именно они ранее убивали обычных гражданских в своей стране, а теперь занимаются этим в чужой, но почему-то они герои.

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