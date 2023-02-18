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Ученые показали, как выглядел норвежский подросток 8300 лет назад

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  • 18.02.2023, 12:01
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Ученые показали, как выглядел норвежский подросток 8300 лет назад

Уникальное видео.

Ученые смогли воспроизвести внешний вид подростка, который жил 8300 лет назад на западном побережье Норвегии.

Об этом сообщает журнал Livescience.

Как отмечается, останки 15-летнего подростка ученые обнаружили еще в 1907 году, однако реконструировать черты лица удалось только сейчас.

Кости древнего ребенка нашли в пещере эпохи мезолита или среднего каменного века в Рандаберге. Рост был небольшим и составлял 1 м 25 см. Череп мальчика сросся очень рано, из-за чего его голова приобрела странную форму с выпуклым лбом и затылком. Научным языком это называется скафоцефалия. Однако это не связано с проблемами развития или интеллектуальными нарушениями, утверждает остеолог из Музея археологии Университета Ставангера в Норвегии Шон Декстер Денхэм.

Согласно анализу ДНК, глаза ребенка были карие, волосы темные, а кожа смуглая.

Для реконструкции использовали два КТ-сканирования черепа, что позволило создать пластиковую копию, напечатанную на 3D-принтере.

Поскольку толщина лицевых тканей мальчика неизвестна, то взяли средние значения полноты современных 15-летних мальчиков из Северной Европы, хотя, судя по местности вокруг, мальчик точно не голодал.

«Большой объем останков животных, найденных на этом месте, свидетельствует об обильных запасах продовольствия. Пещера глубиной около 9 м и шириной 5 м была заполнена остатками пищи. Также в ней удалось найти украшения и рыболовные инструменты, что позволяет предположить, что пещера была жилищем группы древних людей», - добавили ученые.

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