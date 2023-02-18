Ученые показали, как выглядел норвежский подросток 8300 лет назад 2 18.02.2023, 12:01

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Уникальное видео.

Ученые смогли воспроизвести внешний вид подростка, который жил 8300 лет назад на западном побережье Норвегии.

Об этом сообщает журнал Livescience.

Как отмечается, останки 15-летнего подростка ученые обнаружили еще в 1907 году, однако реконструировать черты лица удалось только сейчас.

Кости древнего ребенка нашли в пещере эпохи мезолита или среднего каменного века в Рандаберге. Рост был небольшим и составлял 1 м 25 см. Череп мальчика сросся очень рано, из-за чего его голова приобрела странную форму с выпуклым лбом и затылком. Научным языком это называется скафоцефалия. Однако это не связано с проблемами развития или интеллектуальными нарушениями, утверждает остеолог из Музея археологии Университета Ставангера в Норвегии Шон Декстер Денхэм.

Согласно анализу ДНК, глаза ребенка были карие, волосы темные, а кожа смуглая.

Для реконструкции использовали два КТ-сканирования черепа, что позволило создать пластиковую копию, напечатанную на 3D-принтере.

Поскольку толщина лицевых тканей мальчика неизвестна, то взяли средние значения полноты современных 15-летних мальчиков из Северной Европы, хотя, судя по местности вокруг, мальчик точно не голодал.

«Большой объем останков животных, найденных на этом месте, свидетельствует об обильных запасах продовольствия. Пещера глубиной около 9 м и шириной 5 м была заполнена остатками пищи. Также в ней удалось найти украшения и рыболовные инструменты, что позволяет предположить, что пещера была жилищем группы древних людей», - добавили ученые.

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