Путин унизил Лукашенко

Путин унизил Лукашенко13
- 18.02.2023, 12:17
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Диктатор получил новую «должность».
Александр Лукашенко стал личным почтальоном Владимира Путина, передав президенту США Джо Байдену приглашение на трехсторонний саммит в Минске.
Незаконный правитель Беларуси дал понять, что там будет присутствовать и Владимир Путин.
Об этом заявил журналист Виталий Портников в интервью для «24 канала».
Белорусский диктатор «мягко стелил», заверяя, что переговоры нужны для прекращения войны и все это реально достичь вместе с РФ и США, но для этого нужно «пойти на уступки Путину» - диктатору, виновному в смертях десятков тысяч украинцев, разрушении городов и сел, оккупации территорий.
Во-первых, Портников заявил, что Путин хочет увидеть уменьшение военной помощи Украине со стороны НАТО как доказательства готовности играть по правилам РФ.
Во-вторых, кремлевскому диктатору нужно признание Украиной российскими всех оккупированных территорий.
В-третьих, главе России нужны гарантии невступления Украины в НАТО. В Белом доме, естественно, никто согласия на трехсторонний саммит не дал.