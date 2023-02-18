Великое «наступление»: министр обороны Британии раскрыл правду об «успехах» армии РФ 1 18.02.2023, 12:40

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Российских мобилизованных бросили в новую «мясорубку».

Российская армия терпит огромные потери в Украине, не демонстрируя готовности отказаться от тактики «мясорубки», и изо всех сил пытается продолжать наступление, которое если и продвигается, то «на метры, а не километры». Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет газета Financial Times.

Несмотря на опасения, что Россия готова начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, «нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил», подобно тому, которое было 24 февраля прошлого года, отметил Уоллес.

По его мнению, самое большое, что удалось Москве до сих пор – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных. Однако эти операции привели к большим потерям, заявил министр обороны Британии.

«На сегодняшний день нет никаких свидетельств значительного, великого русского наступления, – цитирует Уоллеса FT. – То, что мы увидели, – это продвижение по фронтам, но ценой тысяч жизней».

Он добавил, что западные союзники Украины «более чем когда-либо полны решимости» помочь Украине дать отпор российским войскам. Однако предупредил, что до снабжения истребителей, на которых настаивает Киев, еще далеко.

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