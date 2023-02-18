В центре Минска продают квартиры в элитном доме, о котором мало кто знает 3 18.02.2023, 12:54

2,864

На старте продаж квадратный метр стоил от $1600, но сейчас многое изменилось.

Несколько лет назад в районе Золотой Горки, что возле площади Победы, тихо вырос двенадцатиэтажный дом. Новостройка появилась в обжитом квартале среди хрущевок и сталинок. Многоэтажка в Горном переулке позиционировалась, как «дом премиум-класса в сердце столицы».

Журналисты realt.by решили посмотреть, сколько там сейчас стоят квартиры.

К слову, еще лет 10 назад на месте новостройки располагалось двухэтажное общежитие хлебозавода и старый частный дом. Участок взялась осваивать компания «Макроинжиниринг» совместно с «Атлант-М Строй». Она снесла старые постройки и уже в 2019-м году сдала в эксплуатацию дом с подземным паркингом.

Всего в доме 79 квартир и 80 мест в двухуровневом подземном паркинге. Собственная территория у новостройки — небольшая. Тут есть озеленение и маленькая детская площадка. Снаружи дом также выглядит неброско — разве что окна-иллюминаторы привлекают внимание.

Внутри многоэтажка оказывается интереснее, чем снаружи. Холл с фресками, над которыми работала итальянско-белорусская команда дизайнеров, керамическая плитка под мрамор, любопытная подсветка потолка и декоративные панели с номерами квартир.

На каждом этаже располагается по 6−7 квартир. Площади жилья варьируются от 49 до 126 квадратных метров. Некоторые квартиры тут, кстати, имеют нестандартные планировки. К примеру, в трешке в одном из санузлов есть полноценное окно. Что касается цены, то первоначально «квадрат» на первом этаже стоил 1600 долларов, а на восьмом — 1800 долларов.

Сейчас на нашей площадке выставлено сразу 30 квартир в этом доме.

Самое экономичное предложение — однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров. Жилье на 9-м этаже имеет только строительную отделку. Оно продается за 108 тысяч долларов (2200 за метр).

Самый дорогой вариант — четырехкомнатная квартира площадью 126 квадратных метров, расположенная на последнем 12-м этаже. Жилье предлагается без отделки. За него просят 316 тысяч долларов (2500 за метр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».