Деды поедали Игорь Эйдман

18.02.2023, 13:22

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Дикари бросают вызов миру.

Из новостей: «Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя».Звучит примерно так: Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, за то, что убили папу с мамой, а мне их ребенка подарили, все благодаря вам!» (последняя фраза – прямая цитата Львовой-Беловой).

Бывший директор советского клуба в Дрездене решил поиграть в Аттилу или Гейзериха. Вандалы сожгли город, взрослых убили, а их детей взяли в рабство. Потом вождь подарил наложнице маленького раба, она благодарит его за это.

Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Путинское государство – это не просто архаика, это какая-то чудовищная древняя Хтонь, пытающаяся разрушить многовековые культурные достижения и нормы.

Дикари бросают вызов миру: мы уничтожаем целые города вместе с жителями, похищаем детей. И что вы нам сделаете?

Ответ пока слабее угрозы. Боюсь, что даже, если бы они ели людей под телекамеры в рамках восстановления традиционных ценностей древних предков, под лозунгом: «Деды поедали!», цивилизованные страны продолжили бы долгие споры о том, давать ли Украине самолеты и ракеты для защиты от наступающих людоедов.

Игорь Эйдман, t.me

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