Деды поедали
- Игорь Эйдман
- 18.02.2023, 13:22
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Дикари бросают вызов миру.
Из новостей: «Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя».Звучит примерно так: Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, за то, что убили папу с мамой, а мне их ребенка подарили, все благодаря вам!» (последняя фраза – прямая цитата Львовой-Беловой).
Бывший директор советского клуба в Дрездене решил поиграть в Аттилу или Гейзериха. Вандалы сожгли город, взрослых убили, а их детей взяли в рабство. Потом вождь подарил наложнице маленького раба, она благодарит его за это.
Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?
Путинское государство – это не просто архаика, это какая-то чудовищная древняя Хтонь, пытающаяся разрушить многовековые культурные достижения и нормы.
Дикари бросают вызов миру: мы уничтожаем целые города вместе с жителями, похищаем детей. И что вы нам сделаете?
Ответ пока слабее угрозы. Боюсь, что даже, если бы они ели людей под телекамеры в рамках восстановления традиционных ценностей древних предков, под лозунгом: «Деды поедали!», цивилизованные страны продолжили бы долгие споры о том, давать ли Украине самолеты и ракеты для защиты от наступающих людоедов.
Игорь Эйдман, t.me