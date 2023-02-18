Пионтковский раскрыл новый безумный план Путина
- 18.02.2023, 13:34
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Кремль начал проявлять повышенный интерес и к Беларуси.
Российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что Путин накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины может включить в состав РФ Южную Осетию, Абхазию, Беларусь и даже Нагорный Карабах.
Об этом эксперт заявил в интервью Дарье Кудимовой, на YouTube-канале «Андрей Пионтковский».
По словам оппозиционера, к подобному выводу его привели события, точнее, анонсы последних дней.
«Песни-пляски запланировали на вечер 22 февраля, а утром 22-го он, Путин, собирает обе палаты Федерального собрания. Значит, будут приниматься какие-то законы», – пояснил Пионтковский.
Кроме того, на 20 февраля в Москву вызван Лукашенко, а на 21-е и 22-е – президенты Южной Осетии и Абхазии (хотя Дмитрий Песков утверждает, что в графике президента РФ таких встреч нет).
«Я не исключаю того, что Путин пойдет на подобный фейк – расширит РФ, примет в состав РФ Южную Осетию, Абхазию, может допинает ногами, придушит или пристрелит Лукашенко и примет еще и Беларусь», – высказал свое мнение эксперт.
Кроме того, в Нагорном Карабахе пророссийский миллиардер проводит линию «А давайте Нагорный Карабах войдет в состав РФ».
«Это подадут как великую победу, как расширение «русского мира». Я понимаю, что это безумие, но в их логике продать что-то населению - это вполне рабочий вариант», – отметил Пионтковский.