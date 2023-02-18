Во время массированного удара по Украине «досталось» и Курской области РФ 1 18.02.2023, 13:42

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Карма в действии.

Утро субботы, 18 февраля, в РФ началось со взрывов в Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области. Пять прилетов зафиксированы в районе села Горналь Суджанского района», - отмечает он.

Старовойт утверждает, что обошлось без пострадавших и повреждений.

«По два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела повреждено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», - добавляет российский чиновник.

Как сообщал сайт Charter97.org, в субботу утром Россия осуществила новый массированный пуск ракет по Украине. Сообщалось о взрывах в Хмельницком и работе ПВО на Николаевщине.

Отметим, что во время массированных обстрелов Украины часть российских ракет падает на территории РФ. При этом российские власти традиционно обвиняют ВСУ в «нанесении ударов».