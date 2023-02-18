Гиркин предрек масштабные бунты и мятежи в РФ 3 18.02.2023, 14:10

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Кремль сам даст старт серьезным волнениям.

В скором времени в РФ ожидается старт новой волны мобилизации в связи с тем, что предыдущий набор ударными темпами перемалывается на украинских фронтах.

Новая попытка набрать пушечное мясо в ряды ВС РФ приведет к массовым бунтам, уверен диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков).

Такое заявление он сделал в интервью российскому пропагандистскому ресурсу «Обыкновенный царизм», передает dialog.ua.

Стрелков отметил, что первая волна мобилизации показала полную неспособность армии дать нормальное обеспечение и обучение новобранцам. В ходе новой волны станет только хуже. Но она все равно будет, потому что потери ВС РФ в Украине колоссальные, заверил диверсант.

«Сейчас согнать еще несколько тысяч человек в такие же условия, в которые были загнаны люди ранее, это чревато серьезными бунтами и даже мятежами. Эффект будет намного ниже, чем когда мобилизовали те 300 тысяч. Просто потому что эти 500 (тысяч) нечем будет ни снабдить, ни вооружить. У Министерства обороны нет таких ресурсов, чтобы еще полмиллиона людей поставить в строй, хотя бы одеть их и кормить. Проблемы со связью, с транспортом, со всеми видами вооружения и снабжения уже стали притчей во языцех. В этой ситуации, конечно же, провести нормальную мобилизацию невозможно. Нынешнее Министерство обороны при нынешних реалиях способно следующей мобилизацией только резко ухудшить обстановку», - заявил Стрелков.

Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться уже в конце февраля - начале марта. Не исключено, что она будет объявлена в годовщину войны.

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