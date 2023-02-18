«Вышитый рушник исцелял людей» 18.02.2023, 14:31

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Минчанка создает шедевры по мотивам белорусских орнаментов.

Мастерица из Минска делает из бисера невероятные украшения. Вдохновляют ее на работу белорусские народные мотивы и сюжеты по ним, пишет CityDog.io.

Увлечение белорусским рукоделием у Дарки началось с детства. Девочка часто наблюдала за своей бабушкой, которая работала над рушниками. Именно она и научила Дарку вышивать. Сначала были простые цветы, после все более и более сложные узоры — так в какой-то момент героиня статьи начала делать из бисера украшения.

«У меня есть две любимые книги: «Беларускі арнамент і ткацтва» и «Повязь часоў. Беларускі ручнік». По ним я работаю, ими вдохновляюсь. Могу листать и читать их часами, чтобы каждый раз брать оттуда новые знания.

Мне кажется, что бусинки сами выбрали меня. Однажды хотела сесть повышивать, чтобы вспомнить, как это делается, потому что все никак не доходили руки. И тут листаю ленту в Instagram, на глаза попадается видео, где девушка делает браслет из бисера на обычной картонке.

После этого — все: ночь не спала, а утром полетела в магазин, чтобы купить самые дешевые бусинки и попытаться сделать что-то самой. Я была ужасно рада, когда получился браслет — кривенький, но мой. После этого вспомнила, что у меня есть скачанная книга про орнамент. С этого и началась история моего хобби».

За каждым орнаментом стоит своя история: «Вышитый рушник или постилка исцеляли людей»

«За каждым символом в орнаменте стоит какая-то история. Любая постилка или рушник — это не просто узоры, а какая-то история. Например, одна из героинь книги «Беларускі арнамент і ткацтва» говорила: «Все, что я видела в жизни, что делала, как мучилась, как веселилась, любила парней, выходила замуж, как мы строили дом, любили друг друга, — все это я рассказывала в своих работах. В них я вложила все свое сердце, всю свою любовь».

Мастера верили в силу орнамента: есть много историй, когда вышитый рушник или постилка исцеляли людей либо исполняли мечты. Честно говоря, не знаю, как это работает, но что-то волшебное тут, наверное, существует. Это же наши корни и предки.

Белорусский орнамент можно изучать бесконечно, это наше самое большое сокровище. Хотя символы очень похожи друг на друга, они разные, как и их значение.

Например, узор «звезда». Он есть в основе образа матери, человека, также он символизирует урожай. Но разница между этими «звездами» довольно большая».

Зачем это все: «Чтобы люди вдохновлялись Беларусью»

«Я никогда не работаю над украшениями, когда у меня нет настроения, — признается Дарка. — Или если вдруг испытываю какое-то беспокойство, то тогда тоже работа сразу прекращается. Поэтому в моих изделиях только спокойствие и настоящий белорусский дзен.

Своей работой я бы хотела настроить людей вдохновляться Беларусью. Это одна из основных причин, почему я этим занимаюсь».

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