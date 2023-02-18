Байден намерен послать важный сигнал Путину во время выступления в Польше 1 18.02.2023, 14:43

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Президент США также обратится к российскому народу.

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, которое посвятит годовщине вторжения РФ в Украину. В ходе обращения американский лидер также намерен послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщил во время брифинга представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

По словам Кирби, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

Также в ходе своего выступления американский лидер даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу», - сказал представитель Белого дома.

Стоит отметить, что в этот же день, за три дня до годовщины вторжения в Украину, запланировано обращение российского диктатора.

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