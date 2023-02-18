ГУР: По приказу Лукашенко белорусских военных могут направить в Украину 11 18.02.2023, 14:44

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В украинской разведке оценили риск нового вторжения из Беларуси.

Белорусских военных могут направить воевать в Украину. Об этом заявил представитель ГУР Миноброны Украины Андрей Черняк.

Украинская разведка продолжает наблюдать за российскими войсками на территории Беларуси и за попыткой России привлечь белорусов к войне против Украины.

«Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит», - заявил Черняк.

Представитель ГУР добавил, что согласно оценкам военной разведки, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Александра Лукашенко и могут быть привлечены к войне против Украины.

«Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует», - добавил Черняк.

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