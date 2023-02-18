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«Шиш вам»: популярный российский актер отказался вести музыкальное шоу в РФ

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  • 18.02.2023, 15:08
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«Шиш вам»: популярный российский актер отказался вести музыкальное шоу в РФ

Мероприятие запланировано на «ЦСКА Арене».

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил в инстаграме, что не будет вести в этом году музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ».

«Я благодарен концерну «Муз-ТВ» за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал Нагиев в опубликованной видеозаписи.

Ожидается, что награждение премией «Муз-ТВ» пройдет 2 июня на «ЦСКА Арене» в Москве.

Дмитрий Нагиев с 2016 года несколько раз вел премию «Муз-ТВ».

В начале марта телеведущий записал видео, на котором он бреет голову под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум».

После российского вторжения в Украину в 2022 году многие российские артисты, в том числе выступавшие на премии «Муз-ТВ», уехали из России.

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